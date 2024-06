Koeman keihard: Veerman geslachtofferd tegen Frankrijk

Het is nog niet het EK van Joey Veerman. De Volendammer zit tegen Frankrijk op de bank, na zijn slechte optreden tegen Polen. De vervanger van Veerman in de basis is Jeremie Frimpong. "Ik had in eerste instantie dezelfde elf voor ogen als tegen Polen, maar wilde aanvallend toch iets meer snelheid", gaf bondscoach Ronald Koeman aan.