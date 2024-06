Invaller Veerman kan geen rol spelen in gelijkspel Oranje tegen Frankrijk

Veerman zag vanaf de bank dat het Nederlands elftal een droomstart beleefde. Xavi Simons, die achter de spits speelde, stuurde Frimpong diep. De rechtsbuiten vond echter doelman Mike Maignan op zijn weg. Het was in het restant van de eerste helft zeer spannend met kansjes voor Frankrijk (Antoine Griezmann) en Nederland (Cody Gakpo).

Het was na de rust van beide landen een matige vertoning. Nederland leek echter uit het niets op voorsprong te komen, Simons schoot raak. Zijn goal werd echter afgekeurd na inmenging van de VAR. Daarvoor had Frankrijk het initiatief genomen en was Oranje een paar keer goed weggekomen. Wout Weghorst, goudhaantje tegen Polen, viel ook nog in. Hij kreeg echter geen kans en daardoor bleef het 0-0 in Leipzig.

De laatste groepswedstrijd is komende dinsdag tegen Oostenrijk, dat Polen eerder op de dag met 3-1 versloeg. De aftrap is 18.00 uur in Berlijn.

Tekst gaat verder onder de X-post.