Na slechte seizoenstart staan strandtenten te springen om zon en drukte

Minder gespekt

En dat laat uiteraard zijn sporen na, want de kas is minder gespekt. "Mooi weer betekent veel mensen, minder mooi weer betekent minder mensen. Gelukkig hebben we veel oproepkrachten die nog op school zitten en alleen in de weekenden werken. We proberen de uren zo eerlijk mogelijk te verdelen. En in de zomer krijgen we er wat extra krachten bij."

Hoewel je veel kunt plannen, blijft er niets zo onvoorspelbaar als het weer. "Het is meestal zo dat je met mooi weer te weinig personeel hebt en met minder mooi weer te veel. Het is een spelletje waarbij je vrolijk moet blijven."