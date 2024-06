Wéér raakt FC Volendam talent kwijt aan AZ; Billy van Duijl vertrekt naar de kaasstad

Van Duijl kwam tot vijf duels in het eerste elftal van FC Volendam, maar speelde voornamelijk voor Jong FC Volendam. Hij debuteerde in april 2022 in de eerste divisie voor Het Nieuwe Oranje, enkele maanden later volgde zijn eerste wedstrijd in de eredivisie. Hij stond in de basis tegen FC Groningen (2-2). In het afgelopen seizoen speelde hij geen enkele minuut voor Volendam.

Van Duijl noemt het een 'onbeschrijfelijk gevoel' om te tekenen bij AZ. "Hier heb ik natuurlijk al jaren van gedroomd, spelen voor zo’n grote club. En vandaag was het moment eindelijk daar om te tekenen", vertelt hij.

