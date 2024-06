Vluchtelingensteunpunt verwacht nog meer mensen op straat met rechts kabinet

"Ik heb jarenlang maar één jaar per keer mogen blijven", vertelt Christelle. Dat is niet haar echte naam, die houdt ze wegens privéomstandigheden onbekend. Ze is vanwege verplichte besnijdenis gevlucht uit Burkina Faso en kwam in 2008 naar Nederland. Een verblijfsvergunning kreeg ze maar niet, waardoor ze jarenlang als ongedocumenteerde in Amsterdam verbleef. Christelle kreeg meerdere kinderen in die jaren, "ik zat bij een vriendin in huis die zelf ook kinderen had. Ook is het lastig om - zelf of met kinderen - naar het ziekenhuis te gaan als je ongedocumenteerd bent."

Medische verblijfsvergunning

Ze kwam terecht bij ASKV, een organisatie die mensen zonder verblijfsvergunning juridisch en maatschappelijk ondersteunt. "We helpen met woningen vinden, maar ook bijvoorbeeld medische zorg en het ondernemen van activiteiten", vertelt directeur van de organisatie Erik Rouw. "ASKV heeft me zo vaak geholpen, door hun kon ik naar het ziekenhuis."

En dat was nodig, want uiteindelijk krijgt Christelle zo'n twee jaar geleden een medische vergunning om in Amsterdam te blijven. "Hoe lang ik blijf weet ik nog niet, dat ligt aan hoelang mijn ziekte op deze manier aanhoudt." Waar ze zonder ASKV zou zijn weet ze niet: "Dan had ik hier nu niet zo gezeten en over mijn leven gepraat, dan had ik me veel meer verstopt."