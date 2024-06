Bep (96) heelt oorlogstrauma met eigen boek én bezoek aan oude woonplaats

Haar bezoek aan Amstelveen, waarbij ze plekken bezocht die haar herinnerden aan de oorlog, heeft ze als heftig ervaren. "Overlevenden die in Nederland zijn gebleven, hebben de oorlog meer achter zich gelaten", vertelt Bep achteraf over haar bezoek. "Wij emigranten moeten alle veranderingen tegelijkertijd onder ogen zien. We voelen nostalgie, maar we moeten ook beseffen dat verandering een deel van het leven is."

Deze nostalgie voelt Bep vooral over haar jeugd, waar door de komst van de oorlog vroegtijdig een einde aan kwam. In die tijd peddelde ze graag met haar broer op de Poel, waar ze een tijdje deden alsof er geen oorlog was. Of ze sprak af met haar joodse beste vriendin Lilie om te praten over jongens in de klas van het Amsterdams Lyceum of problemen met hun ouders.

Tekst gaat verder onder de foto van de Poel.