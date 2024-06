Bijna 300 activiteiten voor Amsterdam 750 jaar: "Ik houd het soms niet meer bij"

Natuurlijk is ook het feest op de ring A10 aan bod gekomen. Op 21 juni 2025 - precies over een jaar - wordt er vijftien kilometer van de ringweg afgesloten voor een groot festival. Mark Nipius is één van de organisatoren. "Bizar", zegt hij. Nipius organiseert met zijn bedrijf onder andere ieder jaar De Vrienden van Amstel Live. "Maar we hebben nog nooit zoiets georganiseerd. We vinden het spannend, maar we doen het ook echt met de beste mensen."

Burgemeester

Ook burgemeester Halsema is aanwezig. Op het podium biecht ze op dat ze aan het begin van haar ambtsperiode behoorlijk zenuwachtig is geweest voor het grote feest. "Je weet niet of mensen er zin in hebben en of ze überhaupt iets willen organiseren", zegt ze. "Inmiddels ligt de organisatie echt bij de Amsterdammers en minder bij de gemeente. Er zijn zoveel Amsterdammers bij betrokken, het is zo leuk. En ze zijn allemaal zo creatief."

Voor wie nog met een goed idee komt, zijn er nog subsidierondes. De kleine initiatieven kunnen vanaf 1 juli tot 1 augustus een aanvraag doen. De laatste grote subsidieronde is vanaf 2 september.