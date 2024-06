Al tien jaar herdenken nabestaanden hun geliefden bij de Vlinderrots

Statement tegen geweld

Een statement tegen geweld, dat is de oorspronkelijke bedoeling van de Vlinderrots. Maar in de loop der tijd heeft het monument ook een sociale functie gekregen.

"Het heeft een grote rol ingenomen bij de nabestaanden, dat hebben we heel sterk gemerkt toen de rots vernield was", memoreert initiatiefnemer van het monument Wanda Beemsterboer. "Er was zo'n gemeenschapszin, mensen begonnen geld in te zamelen. Toen voelden we: de rots betekent iets."