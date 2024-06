Werkzaamheden in Huizen zorgen voor sluipverkeer, buurt neemt maatregelen

De Ceintuurbaan in Huizen is afgesloten tussen de Haardstedelaan en de Nieuwe Bussummerweg, om te voorzien van een nieuwe laag asfalt. Deze straat staat als eerste in de rij, want ook de Karel Doormanlaan en de Crailoseweg zijn aan reparatie toe. Maar de eerste afsluiting zorgt nu al voor problemen.

Samen oplossing bedenken

De Wijgert Kooijlaan is nu in gebruik genomen als sluiproute. Bewoners hebben bij de gemeente naar eigen zeggen aan de bel getrokken, maar die geeft aan dat zowel de omgevingsmanager van de werkzaamheden als de aannemer niet bekend zijn met de noodkreet van de inwoners.

Dat betreurt de gemeente, want 'was dat wel het geval, dan had er mogelijk via die weg een oplossing gevonden kunnen worden'. Samen met de aannemer gaat Huizen nu zoeken naar een oplossing om het sluipverkeer te voorkomen.

Omleiding en voet van het gas

Wel zijn er volgens de gemeente omleidingen ingesteld volgens een omleidingsplan. Dit zou ook gelden voor de op handen zijnde afsluitingen, die in totaal tot eind juli gaan duren.

De bewoners van de Wijgert Kooijlaan hebben inmiddels zelf iets bedacht. Een niet van echt te onderscheiden verkeersbord met daarop de tekst: "Let op! Woonwijk. Matig uw snelheid. Hier spelen kinderen".

En blijkbaar heeft de actie succes, want automobilisten halen nu toch hun voet van het gas na het zien van het bord.