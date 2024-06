Lift kapot: Geertje (82) kan verdieping niet af, moet eigen verjaardag afzeggen

Kort daarvoor hadden Marcel en zijn moeder al besloten om de weekendplannen aan te passen. Aanstaande zondag zou Geertje mee uit worden genomen naar Noordwijk, om daar haar verjaardag te vieren. Ze is 82 geworden. Zonder werkende lift gaat dat niet lukken voor Geertje, die zich voornamelijk verplaatst in een elektrische rolstoel. Ook de tijdelijke traplift is dus voor Geertje geen oplossing.

“Het is niet anders”, zegt Marcel. “We gaan het een ander moment inhalen. Ik heb net maar even aardbeien en gebak gebracht.” Een lichtpuntje is er wel voor Geertje. Ze is een grote voetbalfanaat. "Dus tijdens het EK zit ze aan de buis gekluisterd en leeft ze van wedstrijd tot wedstrijd. Dat houdt haar een beetje op de been gelukkig.”