Bruinvis Egmond zat vol parasieten, zweren en ontstekingen

Twee weken terug zijn er maar liefst drie bruinvissen aangespoeld op het strand van Egmond aan Zee. Een van de bruinvissen was in goede staat en is onderzocht aan de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. "Dit was een jong mannetje, van vermoedelijk één jaar oud", vertelt onderzoeker Lonneke IJsseldijk.

De Egmondse strandvonder Marco Snijders en zijn collega troffen de dieren aan op het strand. Hij verwachtte dat plastic of ballonnen in de zee te maken hadden met het aanspoelen van de bruinvissen, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. "Er is geen zichtbaar plastic aangetroffen in de maag van de bruinvis. Plastic als doodsoorzaak valt dus uit te sluiten", verklaart IJsselduik.

Slechte gezondheid

Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, laten de eerste resultaten zien dat de bruinvis in slechte gezondheid verkeerde. "Het dier was erg mager. Er waren onder andere ontstekingen in de slokdarm en maagzweertjes. Daarnaast zijn er ook veel parasieten in de organen aangetroffen", zegt IJsseldijk. "Vermoedelijk is het dier levend gestrand en daar ter plaatse overleden."

Het volledige rapport van het onderzoek is pas na de zomer beschikbaar. Dan kan worden vastgesteld wat de precieze doodsoorzaak van de bruinvis is.