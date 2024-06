Jellinek ziet toename ernstig verslaafden: "Misschien moeten we wat meer naar elkaar omkijken"

Het is niet meteen duidelijk waarom het aantal ernstig verslaafden in de stad toeneemt. "We weten het niet precies, maar we zien dat het heel geleidelijk gaat," zegt Ten Katen.

"Ik denk dat er wat dat betreft iets is veranderd in de maatschappij. We komen natuurlijk uit een zorgstaat waarin we voor elkaar zorgen en je merkt nu toch wel dat iedereen individualistischer is. Dat het misschien wel makkelijker is om achter je voordeur te verblijven zonder dat iemand zich afvraagt wat er met je aan de hand is. Misschien hebben wij daar als individu ook wel een taak in. Om wat meer naar elkaar om te kijken."

Basecoke

Van alle middelen veroorzaakt alcohol nog steeds de meeste problemen, maar volgens Ten Katen zien hulpverleners dat er op straat ook steeds meer basecoke (of crack) wordt gebruikt. "Wat ik van collega's hoor is dat het lijkt alsof de basecoke zuiverder is en verslavender is geworden. Dus dat mensen heel erg de neiging voelen om het te gebruiken, maar ook lastiger te bereiken zijn omdat ze zo onder de invloed zijn. En door het gebruik het realiteitsbesef een beetje verliezen."