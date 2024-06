Van kazen en kolen naar zand en grind: Kanaal is na 200 jaar nog steeds belangrijk

Met 1450 ton zand uit het IJsselmeer vaart de Zandexpres 5 van Den Helder naar Schagen. Een tocht van ruim twee uur die de broers Sietze en Jelle de Haan wekelijks maken voor het grondstoffenbedrijf Spaansen. Het is week op, week af aan boord voor de broers. Ze weten niet beter, want geboren in een binnenvaartfamilie, vertelt Sietze: "Ik ben ook echt geboren op een schip en varen is gewoon mijn hobby. Het is een 'way of life'."

In de video zie je hoe de broers het varen op het kanaal ervaren: