Pro-Palestina demonstranten bezetten lokalen op Roeterseilandcampus, UvA doet aangifte.

Volgens de organisatie van deze en eerdere acties, actiegroep Amsterdam encampment, zijn de lokalen B1.01 en B1.02 en de daarbij gelegen wc-ruimte bezet. Zij eisen, net als tijdens eerdere acties op de UvA, dat de universiteit de banden verbreekt met Israëlische instellingen.

Een woordvoerder van de universiteit laat weten dat er inderdaad twee lokalen van het zogenoemde B-gebouw zijn bezet door gemaskerde demonstranten. Een aantal deuren zijn door de demonstranten geblokkeerd. De beveiliging van de UvA heeft de deuren van de A/B/C-gebouwen gesloten, om ervoor te zorgen dat nieuwe demonstranten zich niet kunnen aansluiten. Mensen kunnen het gebouw nog wel verlaten.

Acties gaan door

Vorige week schreven studenten van alle veertien universiteiten in het land in een open brief dat zij niet van plan zijn om te stoppen met de protesten op de universiteiten, totdat de rectoren de banden verbreken met Israël. "Deze discussie gaat niet om een puur academisch standpunt, het gaat over het beleid van onze universiteiten."

De brief kwam in navolging van een open brief van de rectoren van de desbetreffende universiteiten. In die brief lieten onder andere de UvA en de VU weten niet de banden te verbreken met Israëlische instellingen. "Wij zullen nooit banden met een heel land verbreken. Dit overwegen wij enkel als de Rijksoverheid ons dit dwingend oplegt of adviseert, zoals bij Rusland het geval was", zo schreven de rectoren. "Wij vinden het belangrijk kritische Israëlische wetenschappers niet te isoleren, net zo goed als wij er sterk aan hechten onze Palestijnse collega’s te steunen."

De bezetting van de twee lokalen is de tweede actie sinds de open brief van de demonstranten. Eerder deze week werd het Science Park bezet en gebarricadeerd door een groep activisten. Tot een ontruiming kwam het uiteindelijk niet, want de demonstranten besloten om zelf te vertrekken.