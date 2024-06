'Hekkoloog' Cor uit Enkhuizen maakt al 40 jaar foto's van hekken in landschappen

Vol passie vertelt Cor over zijn verzameling tekeningen en foto's van hekken. "Een hek is een hek, zeggen mensen wel eens. Maar dat is niet zo. Je hebt ze in alle soorten en maten. Ik noem ze: de deur naar het landschap."

De eerste foto van een boerenhek maakte Cor van Sliedregt ooit in Frankrijk. Tijdens zijn vakantie legde hij zoveel hekken vast dat het bij thuiskomst vroeg om een expositie. Een kleine veertig jaar geleden was zijn eerste expositie, nu is zijn meest recente expositie in het Bakkerijmuseum in Medemblik te vinden. In het vrij toegankelijke museumcafé hangen tot 11 juli zijn foto’s van Noord-Hollandse hekken.

Verzameling hekken

"Hoe mijn verzameling eruit ziet?", vraagt Cor. "Ongeveer een meter of 2 aan boeken en mappen." Hij doet ook onderzoek naar hekken. "Dat is gewoon interesse. Het dient zichzelf aan, als het ware. Als je goed oplet, zie je de verschillen in de verschillende hekken en dan stel je jezelf vragen. En dan komen de antwoorden, of niet."

Bekijk hieronder de reportage die verslaggever Sander Huisman maakte: