Joey Veerman koorts in Volendam compleet met lied over Oranjespeler van jonge fans

Echte palingsound is het nog niet, maar aan enthousiasme is er geen gebrek bij de jonge Volendammers die het lied hebben ingezongen. Ze volgen daarmee dorpsgenoot Jan Smit die ook al een lied zong over de middenvelder in een reclame voor de staatsloterij. Toch willen veel van de zangertjes liever in de voetsporen treden van Veerman dan van Smit.

De kinderen worden aangevoerd door Linda Bond die er voor zorgde dat er overal vlaggetjes met "Hup Joey" in het dorp hangen. "We willen heel graag dat hij weet dat we erg trots op hem zijn." Of de feestvreugde in Volendam ook bekend is bij Veerman weet Linda niet. "We hebben nog niets van hem gehoord, maar hij heeft het natuurlijk erg druk."

Voor de liefhebber is hieronder het hele lied te horen