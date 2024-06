Wie goed doet, goed ontmoet: ondernemers tasten in de buidel voor sociale organisaties

In de historische doorvaarveiling in Museum Broekerveiling stonden vraag en aanbod weer centraal, maar dan net even anders. Ondernemers die graag iets terug willen doen voor de maatschappij, zagen schuiten langsvaren met hulpvragen. Zodra ze iets zien waar ze aan kunnen bijdragen, drukken ze op een knop, waardoor de 'koop' gesloten wordt.

Een 'match' noemen ze dat bij organisator Doesgoed, die de veiling voor de derde keer organiseert. "Ik sta hier omdat wij veel buitenoptredens verzorgen en daarvoor een banner willen", vertelt Maaike de Wijs van het Heilooër harmonieorkest Caecilia.

64.000 euro

En ze heeft geluk: de knop wordt ingedrukt. "Voor ons een kleine moeite om dit te doen en ja, 'wie goed doet, goed ontmoet'. Dat is toch wel ons motto", zegt Remy de Jong van De Jong Reclame uit Heerhugowaard, die de banner gaat maken voor het orkest.

In totaal werden tijdens de veiling 62 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van 64.000 euro. De veilingmeester was trouwens niet zomaar iemand. Wie? Dat is te zien in bovenstaande reportage van mediapartner Streekstad Centraal.