Jacht op een nieuwe wethouder zet vertrouwen in Hilversumse coalitie onder druk

Karin Walters is op 3 april opgestapt. Drie dagen later vindt op het raadhuis een gesprek plaats tussen de vier coalitiepartners: Hart voor Hilversum, VVD, CDA en GroenLinks. Er zijn vragen over het vertrek van de wethouder. Hart voor Hilversum geeft aan dat ze de mening van de anderen delen: Walters had transparanter moeten zijn over het kleinschalig biologisch boeren in Belarus of Rusland.

Ze had meer openheid moet geven over die wens van haar dochter en schoonzoon en het gesprek met Rusland-deskundige Marie-Thérése Ter Haar. Uiteindelijk is het diezelfde eerlijkheid die haar opstappen begin april inleidt. In de tweede collegevergadering van die week geven burgemeester en wethouders op woensdag 3 april aan geen vertrouwen meer te hebben in haar. Walters ziet zich genoodzaakt te stoppen.

Pijnlijk verlies

Ondanks dit pijnlijke verlies wil Hart voor Hilversum graag blijven samenwerken met de drie andere partijen. Maar eerst wil de fractie de tijd krijgen om deze klap te verwerken. Met fikse tegenzin gaan VVD, CDA en GroenLinks-akkoord met een week rust. De stad moet bestuurd worden, is het vaak gebezigde motto. Vervanging is belangrijk, want de portefeuille van Walters is groot en zwaar en de andere collegeleden kunnen die niet tot in lengte van dagen er 'even' bij doen.

Hart krijgt wat het wil. De partners spreken opnieuw het vertrouwen in elkaar uit, maar al snel ontstaan de eerste barstjes. De aanleiding hiervoor is dat Hart zich niet aan de gemaakte afspraak zou hebben gehouden.