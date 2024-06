Extra afgesloten rijstrook A7 morgenochtend weer open

De werkzaamheden aan de brug op de A7 zorgen voor veel files en vertragingen, vooral sinds er nog maar een rijstrook open is richting Amsterdam. Rijkswaterstaat laat weten dat de werkzaamheden nu zo ver gevorderd zijn, dat de extra afgesloten rijstrook morgen weer open kan. "We zijn daar klaar met boren en het beton is uitgehard", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Dan zijn er in totaal weer vier rijstroken open op de A7.

Om de rijstrook helemaal klaar te maken, is de A7 vanaf 23.00 uur tot morgenochtend 8.00 uur afgesloten in de richting Amsterdam tussen afrit 6 en afrit 4. "Er wordt geasfalteerd, belijning aangepast en de afzettingen worden verwijderd", zegt de woordvoerder. Er zijn voor vannacht omleidingen ingesteld.

Deadline

Omdat het werk op de brug tijdelijk stil heeft gelegen vanwege de vrachtwagens, hebben de boorwerkzaamheden vertraging opgelopen. Ook is er schade aan de betonnen brugliggers ontdekt. Door deze obstakels wordt de deadline van 1 september waarschijnlijk niet gehaald. Welke datum hier nu voor gesteld is, kan Rijkswaterstaat nog niet met zekerheid zeggen.