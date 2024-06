Goedkoop afvallen én gezond eten: hoe doe je dat?

In de regio Noord-Holland Noord vormt overgewicht een groeiend probleem, blijkt uit recente cijfers. Meer dan de helft van de inwoners in gemeenten als Den Helder, Hollands Kroon en Enkhuizen heeft overgewicht. In Den Helder heeft zelfs een op de vijf mensen obesitas (BMI van boven de 30).

Bij de obesitaskliniek van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk voeren ze zo'n 700 maagverkleiningen per jaar uit. Maar dat maakt het niet direct de ultieme oplossing, zegt internist-endocrinoloog Suzanne Linger-Wever van het Noordwest Ziekenhuis, die daarbij ook de risico's benadrukt. Afvallen begint, hoe cliché ook, volgens artsen uiteindelijk met leefstijlaanpassingen.

Oefeningen op de stoel

Maar kan dat ook zónder te dure hulpmiddelen? In de gemeenten waar veel overgewicht voorkomt, hebben veel inwoners een krappe portemonnee. Annelies Tolsma, diëtiste bij diëtistenpraktijk ToV in Enkhuizen, maakt het dagelijks mee in haar werk. Zeker bij mensen met geldproblemen. Het leidt er ook toe dat er veel minder wordt bewogen. Er is simpelweg minder geld om lid te worden van een sportschool of sportvereniging.

"Pak wat vaker de trap of fiets. En als je de bus neemt, stap dan een halte eerder uit. Bewegen hoeft helemaal geen geld te kosten, het kan zelfs rondom of in je huis. Je hoeft echt niet drie keer in de week jezelf in het zweet te werken. Maak gewoon een ommetje. Een wandeling van een kwartier zorgt voor de nodige beweging en helpt ontspannen. Een win-winsituatie voor jouw gezondheid dus." Ook zijn we steeds minder actief door zittende beroepen. Daar heeft Tolsma wel een oplossing voor: "Doe oefeningen op de stoel en gebruik daarbij gevulde waterflessen als gewichtjes."

Seizoensgroenten zijn goedkoper

Veel inwoners in Noord-Holland Noord geven aan wel voor de gezonde optie te willen kiezen, maar dat niet te doen omdat het te duur is. Toch hoeft gezond eten niet duur te zijn, betoogt Tolsma. “Koop gezond eten met korting, dat scheelt in de kosten en vries ze daarna alvast in. Of kook voor meerdere dagen, maak er porties van en bewaar het in de diepvries.”

Ook vooraf een boodschappenlijst maken kan helpen, vertelt ze. "Zodat je niet verleid wordt door al het lekkers. We weten allemaal als je door de supermarkt loopt, dat je wordt geprikkeld. Het begint bij de winkelwagens, en gaat door tot aan de kassa."

Ook zijn seizoensgroenten en water een betere keuze dan diepvriespizza’s, pannenkoeken en frisdrank, stelt Tolsma. Een ander voordeel van seizoensproducten: ze zijn volop verkrijgbaar en dus goedkoper. "Of denk aan diepvriesgroenten, die zijn vaak goedkoper en eigenlijk net zo gezond als verse groenten. Veel gezonder dan groenten uit een blik of pot." In de kop van Noord-Holland wemelt het van de verkoopstalletjes bij boeren. En laat dat nu net goed van pas komen. "Een broccoli of bloemkool rechtstreeks bij de boer kopen is vaak goedkoper."