Bestuur van Zuidoost wil bij Keti Koti een Kamer-vertegenwoordiger die 'excuses bekrachtigt'

Volgens het bestuur kan er aan de ene kant een 'rationale overweging' worden gemaakt dat het niet om de persoon Bosma van de PVV gaat, maar is het ook begrijpelijk dat sommigen hem vanwege zijn opmerkingen niet aanwezig willen hebben. "We zijn tot de conclusie gekomen dat er helaas geen middenweg is. We zijn het er alle drie over eens dat de verantwoordelijkheid ligt bij het parlement."

Maar ondanks dat het Dagelijks Bestuur de bal bij het parlement legt, hebben zij wel nog een punt van aandacht. "Als het parlement de excuses van de koning en de regering serieus neemt, vaardigt ze een vertegenwoordiger af die deze woorden bekrachtigt. Want, bewoners hebben van zich laten horen en wij verwoorden dat gevoel: stuur iemand die het meent."

'Zou buitengewoon elegant zijn'

Gisteren was tijdens de commissievergadering in de Stopera de komst van Bosma naar Keti Koti ook het onderwerp van gesprek. Burgemeester Femke Halsema liet opnieuw weten dat je onderscheid moet maken 'tussen een instituut en een persoon'. "Het belang is er omdat de PVV dat soort onderscheiden niet kan maken tussen personen en instituties."

Wel ging de burgemeester in op het verzoek van herdenking-organisator Ninsee, het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden, dat Bosma eerst zijn excuses aanbiedt en reflecteert op eerder gemaakte uitspraken voordat hij welkom is. "De Kamer adviseerde in een brief aan de premier om de regering excuses te laten maken voor hun rol in het slavernijverleden. Aangezien dat de opvatting van de Tweede Kamer is, zou ik het buitengewoon elegant vinden als de voorzitter die opvatting van de Kamer nog een keer herhaalt."

Volgende week zal er tijdens de raadsvergadering waarschijnlijk nog een motie worden ingediend waarin gevraagd wordt om de bezwaren in de raad over de komst van Bosma over te brengen aan de Tweede Kamer. De motie lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen vanuit de gemeenteraad.