Frankrijk-experts Stijn Spierings en Kees Kist geloven in Oranje

"De Fransen zijn niet zo bezig met Nederland", vertelt Stijn Spierings. De Alkmaarder speelt alweer vier jaar in Ligue 1 en vindt de Fransen vooral heel chauvinistisch. "Ze kijken liever naar hoe goed ze zelf zijn. In de media wordt hooguit gesproken over Memphis Depay en Xavi Simons, omdat zij in de Franse competitie hebben gespeeld."

Aanpassen

Dat chauvinisme herkent Kees Kist wel. De oud-spits van AZ en het Nederlands elftal heeft de Franse clubs Paris Saint Germain en Mulhouse op zijn cv staan. "Toen ik in 1982 naar Parijs vertrok, sprak ik geen Frans. Op de club gaven ze aan dat ik de taal moest leren en me moest aanpassen. Het was echt niet zo dat ze Engels met me spraken. Eigenlijk begreep ik dat ook wel weer, de Fransen zijn gewoon gek op hun eigen land."

