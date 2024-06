Bureau Kattenburgergracht werd dankzij Baantjer 'wereldberoemd'

Op de eerste etage van het bureau waren de verhoorkamers en beneden de cellen.

"Daar zaten bijvoorbeeld mannen die hun vrouw total loss hadden geslagen", vertelt De Winter. "Of figuren die een auto hadden gepikt of de bank opgelicht hadden. Die zaten tijdelijk in de cel en werden eruit gehaald voor verhoor."

Over een van die verhoren heeft Ron Verheijden nog een mooie anekdote. "Op een gegeven moment was een van die arrestanten mee naar boven genomen voor verhoor. De rechercheur was er nog niet en die arrestant had blijkbaar geen zin om te wachten. Hij dook geboeid, met z'n handen achter zijn rug, door het raam. Die kwam zo in de gracht terecht. Hij zwom naar de overkant van de Kattenburgergracht, daar hebben ze 'm eruit gehaald. Dat was best gevaarlijk."