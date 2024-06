'Weggepeste' bewoonster camping De Westeinder eist via rechter haar stekkie terug

De nieuwe campingeigenaren vinden dat ze in hun recht staan, en kunnen daar geen lastige bewoners bij gebruiken. Eind mei besluiten ze verhaal te gaan halen bij Judith, maar vanwege de intimiderende toon waarmee hij toenadering zoekt, besluit ze daar niet op in te gaan. Kort daarop wordt ze twee keer gebeld en ontvangt uiteindelijk een Whatsapp-bericht met de mededeling dat haar huurcontact per direct wordt opgezegd.

Met een slijptol het hek doorzagen

Een dag later staat Kleen Estate met vier man met een slijptol voor het hek rond haar chalet. Ze zagen het hek door, sluiten water en elektriciteit af en deactiveren de passen die ze nodig heeft om de camping op te komen. "Wij hebben het recht om de persoon te ontruimen bij wangedrag en als ze ons een slechte naam geven", vertelt de campingeigenaar vandaag in de zitting. "Dus hebben we dat gedaan."

Judiths advocaat benadrukt dat het afsluiten van de nutsvoorzieningen een grove schending van de huurdersrechten is. De advocaat stelt dat de eigenaar deze beslissing niet zelf had mogen maken, via de juridische weg een oplossing had moeten zoeken.