Ervaren Amevor volgende aanwinst van FC Volendam-in-opbouw

De verdediger werd al langere tijd in verband gebracht met FC Volendam. Als aanvoerder was hij de laatste jaren een vaste waarde in het elftal van FC Eindhoven. In Nederland begon hij zijn carrière bij FC Dordrecht. De geboren Rotterdammer voetbalde ook twee seizoenen in de eredivisie met Go Ahead Eagles en maakte een aantal uitstapjes naar het buitenland.

Veel ervaring

Met de achtvoudig international van Togo haalt FC Volendam een ervaren kracht in huis die 361 competitiewedstrijden achter zijn naam heeft staan, waarin hij 25 keer scoorde. Technisch directeur Patrick Busby: "Amevor beschikt over specifieke karakteristieken die in onze ogen horen bij een centrale verdediger. Hij kan verdedigend en aanvallend koppen, is sterk in duelleren, communiceert goed, heeft duelkracht en kan dribbelen richting middenlijn. Maar ook verdedigen op de middenlijn met ruimte in de rug corrigeert hij goed.”

“FC Volendam sprak al in een vroeg stadium hun interesse naar mij uit. Dat gaf me gelijk een goed gevoel", aldus Amevor op de website van FC Volendam. "Ik zie het voor mij persoonlijk als een mooie stap met nieuwe uitdagingen en kijk uit onderdeel uit te maken van een nieuw, sterk team.”

Versterkingen

Eerder contracteerde FC Volendam Daan Steur (RKAV Volendam), Alex Plat (Telstar), Daniël Beukers (FC Groningen) en werd bekend dat Henk Veerman terugkeert na een verhuurperiode aan ADO Den Haag. De topscorer van de eerste divisie moet in het elftal van de nieuwe trainer Rick Kruys de tweemans-voorhoede met Robert Mühren gaan vormen.