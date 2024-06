Plan je route: wegafsluitingen tijdens de Iron Man in West-Friesland

Het is een hele puzzel om dit allemaal organisatorisch voor elkaar te krijgen. Dat komt vooral door het grote gebied: "Alles moet veilig zijn: voor deelnemers, bezoekers en bewoners. Je hebt dan te maken met veel stakeholders te maken", zegt coördinator Luuk Schreurs.

"Zo is er een locatie met spullen bij de wisselzone in Hollandia, en veel spullen bij de finish op de stadsrand. Dan hebben we nog zes verzorgingsposten, het is een heel groot gebied waar we met spullen heen moeten", vertelt Schreurs.

Vrijwilligers

De hele onderneming wordt mogelijk gemaakt met 500 vrijwilligers. Op de racedag zelf zijn er ongeveer 350 vrijwilligers aan het helpen. Daarnaast zijn er ook zo'n 150 verkeersregelaars.

De organisatie vraagt bewoners om rekening te houden met de Iron Man, maar vooral om er onderdeel van te zijn. Bijvoorbeeld door langs de kant aan te moedigen. "Bij de zwemstart en bij het stadsstrand zijn er heel veel mogelijkheden om te kijken, bij het stadsstrand is er ook catering aanwezig." De weersvoorspellingen van vandaag zien er ook nog eens goed uit.