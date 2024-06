Uit de hand gelopen privékwestie of politiek machtsspel: hoe Karin Walters de politiek verliet

Maar wie voerde die discussie en waar werd deze gevoerd? Niet onder haar eigen electorale achterban, die haar altijd zijn blijven steunen. En ook niet binnen haar eigen partij Hart voor Hilversum. Daar is ze de steun nooit verloren. Wel dringt haar fractie aan op openheid in het college van burgemeesters en wethouders. Volgens haar partij heeft die transparantie in het college Walters de das omgedaan en uiteindelijk van 'Hart'.

"Karin heeft het niet handig aangepakt en misschien wij als partij ook wel niet. We hebben bij Karin aangedrongen op openheid over de kwestie, direct al. Als ze nou maar eerder open was geweest. Het is achteraf praten." Fractievoorzitter Regie Redmeijer vertelt het zuchtend. De kwestie rondom haar beste wethouder en vervolgens het verlies van een plek in de coalitie doet haar zichtbaar pijn. Haar partijgenoot Ria de Jong zit naast haar. Ook zij is vol onbegrip en richt haar handen af en toe machteloos de lucht in.

Privékwestie

"Een privékwestie die zo hoog is opgelopen… Het is moeilijk te verteren. De dochter van Karin, Jacintha en haar, toen nog vriend, Mark willen graag biologisch gaan boeren. Ze hebben lang rondgekeken in Nederland, maar ook over de grens: Canada, Amerika, Polen en ze hebben zich laten informeren over Belarus", vertelt Redmeijer.

Ze vervolgt: "Karin ging in december vorig jaar naar Polen op vakantie samen met haar man, dochter Jacintha en aanstaande schoonzoon Mark. Vanaf haar vakantie vertelde ze me dat ze naar Wit-Rusland oftewel Belarus zou gaan. Karin had zelfs een visum aangevraagd om met Jacintha en Mark te gaan kijken voor landbouwgrond. Daar ben ik echt voor gaan liggen. Ik hoor mezelf nog zeggen: 'Niet doen, dit kan echt niet!' Ze heeft het uiteindelijk niet gedaan, maar dat verhaal heeft ze wel aan die Marie-Therèse ter Haar vertelt. Onhandig."