Haarlemse winkeliers mogen tóch uitstallingen plaatsen van gemeente

Wienen liet de raadsleden weten dat de regels worden gelijkgetrokken voor de hele stad. In sommige straten geldt nu een verbod op uitstallingen, in andere niet. Naar aanleiding van protesten van winkeliers heeft de gemeente een schouw laten uitvoeren in straten waar het verbod geldt.

Anderhalve meter vrij voor voetgangers

"Er is gekeken of het opheffen van het uitstalverbod in deze straten problemen zou opleveren", meldde Wienen. "Uiteindelijk constateren wij dat het mogelijk is om te bepalen dat uitstallingen tot 1 meter uit de gevel geplaatst mogen worden, mits er anderhalve meter vrij blijft voor voetgangers." De nieuwe regels moeten nog worden geformaliseerd. Winkeliers ontvangen bericht van de gemeente.

Tekst loopt door onder de foto.