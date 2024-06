Eén deelauto op Texel: vooroordelen en gemak strijden om voorrang

Het Texelse ‘clubje’ dat gebruikmaakt van de gedeelde auto is divers. Van jong tot oud, van een kort ritje tot een lange vakantie. De meeste gebruikers kenden elkaar in eerste instantie niet. “Toch gingen we af en toe iets met elkaar drinken, dat was hartstikke gezellig”. Maar hoe deel je een auto met vijftien mensen? Dat gaat vrij makkelijk, leggen de buren uit. Alles gaat via de 'deelauto-app'. Daarin kun je de auto reserveren, openen en weer sluiten.



De kosten verschillen en hangen af van het abonnement, zo blijkt. Het gezin Aarts heeft een tegoed van 200 euro per maand en valt daardoor in een lager uurtarief. Een ritje van en naar de paardrijdclub kost zodoende ongeveer tien euro. Voor een tweedaagse rit op en neer naar IJmuiden betaal je meer dan 100 euro.



Dat is 'best prijzig', erkent Aarts. "Voor de kleine ritjes vind ik het ideaal, maar voor de langere afstanden wordt het wel wat duur en scheelt het niet zo heel veel met een gewone huurauto."

Duurzaamheid? 'Bah'

Volgens Van der Geest is Texel ‘er misschien nog niet klaar voor'. “Sommige Texelaars willen er nog niet mee geassocieerd worden. Ze denken bij het begrip duurzaamheid toch vaak ‘bah’."



De buren blijven het tegen de klippen op tóch proberen. Ze plaatsten een paar oproepen in het Texels Courant en benaderde leden uit de gemeenteraad in de hoop eilanders én de politiek mee te krijgen. Hun conclusie? Veel zijn enthousiast, maar het heeft een lange adem nodig.



Aarts: “In een stad als Amsterdam komen dit soort ideeën sneller tot bloei, want daar is ook een grote vraag. Ook is het parkeren van je auto daar een hele uitdaging” Op Texel, met zijn geïsoleerde ligging en harde wind is het hebben van je eigen auto gewoon praktisch.



Daarnaast is er ook een groep die elektrische auto's maar niks vinden ’en is duurzaamheid niet ieders grootste zorg', vertelt Aarts, die zelf als onderzoeker dagelijks met de consequenties van klimaatverandering geconfronteerd wordt.



Twee deelauto's gebruikt door vijftien eilanders blijkt niet rendabel. Het bedrijf dat de auto's leverde draaide zelfs een tijdje verlies en besloot daarom ‘deelauto twee’ naar Den Bosch te verhuizen. Aarts: “Er was toen nog maar één auto over en toen kwamen we wel een beetje in de problemen.”



Want één deelauto op het eiland? Dat is ‘ingewikkeld’, aldus Van der Geest. “Vaak heb je de auto twee dagen nodig omdat je met de overtocht zit.” Volgens hem wordt de constructie pas gunstig bij veel mensen en veel auto's. “Bij een vloot van tien auto's wordt het pas écht goedkoop.”

Deelauto coöperatief

Toch geven de drie joviale buren de duurzame moed niet op. Integendeel. Samen spaarden ze voor een eigen ‘deelauto twee' van zo’n 20.000 euro. Zonder de schakel van een commerciële tussenpartij, maar als een coöperatief. Een manier van autodelen zonder winstoogmerk waarbij je de regie in eigen handen hebt. Op deze manier hopen ze hun eigen vliegwiel van elektrisch autodelen te worden.



Want ‘er is absoluut een toekomst voor deelauto's’, beaamt Aarts terwijl er een sneeuwwitte auto komt aangereden. Vanachter het stuur verschijnt Lok met een brede grijns: ‘Dit is 'm dan’, lacht ze met enige trots. ‘Jeetje wat een grote auto, ik schaam me bijna', reageert Aarts.



Toch overheerst bij de buren vooral blijdschap. Want de ‘één-auto bobbel’ lijkt op deze manier verholpen. ‘Het is een lange weg, maar we komen er wel', zegt Aarts. Maar dat zijn zorgen voor morgen. Het ‘auto-clubje’ proost vanmiddag eerst op de nieuwe, tweedehands elektrische auto.

Tekst gaat verder onder de foto.