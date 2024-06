Flinke zak geld extra voor realisatie nieuw Egmonds voetbalcomplex

Zeker twintig jaar is er gesproken over een fusie tussen de Egmondse voetbalclubs Egmondia, Adelbert en Zeevogels. Een fusie die nodig is omdat door de vergrijzing het aantal jeugdleden afneemt; alleen samen blijven de clubs toekomstbestendig.

Groot struikelblok daarbij was de vraag 'waar' die nieuwe fusieclub zou gaan spelen. Nadat een nieuw sportcomplex op de bollenvelden aan de Egmonderstraatweg definitief afviel, is vorig jaar besloten dat het Zeevogelsterrein in Egmond aan den Hoef de thuisbasis is.

Miljoen extra nodig

Dat complex moest wel compleet vernieuwd worden. Op de benodigde miljoenen voor een nieuwe kantine, vijf velden en een tribune, is gisteravond door de gemeenteraad unaniem een klap gegeven. Eerder bleek er 950.000 euro extra nodig te zijn. Het totale kostenplaatje behelst nu ruim drie miljoen euro.

"VV Egmond ligt hiermee op koers", laat het bestuur van de 1.100 leden tellende club tevreden weten aan mediapartner Streekstad Centraal. "Oude sentimenten zijn omgezet naar veel hart voor VV Egmond. Dat maakt ons trots."

Het grote werk voor de realisatie is nu gedaan, maar helemaal klaar zijn de voorbereidingen nog niet. Het streven is om het sportcomplex te maken tot een nieuwe centrale plek voor sport, recreatie en ontmoeten. Daar wordt nog samen met buurtcoaches en lokale maatschappelijke partijen aan gewerkt.