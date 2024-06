Leerlingen in Hoogkarspel krijgen speciale visles: "Opa help, ik heb er wéér één!"

"Opa help, ik heb er wéér één!", schalt het over de visvijver in Hoogkarspel. Nick Schouten - leerling van groep 6 van de Meester Spigtschool - heeft beet. En niet voor het eerst deze dag. "Dit is de zesde al", klinkt het met gepaste trots. "Wat ik leuk vind aan vissen? Dat ik er zoveel vang!" Alleen het zelf onthaken van de zojuist gevangen vis, dat is nog net een stap te ver. Maar gelukkig voor Nick is opa niet ver weg.

Visliefhebber Martin Postma komt zelf ook uit Hoogkarspel en onderwijst zijn jonge dorpsgenoten op deze vrijdag. Hij probeert met zijn verhaal kinderen te enthousiasmeren voor de vissport en brengt ze tegelijkertijd bij hoe je netjes met de vissen moet omgaan. "Veel kinderen gamen tegenwoordig alleen maar. Dat is niet erg, maar het is hartstikke mooi als je buiten kunt genieten van de natuur. Want die is prachtig."

Nepvissen onthaken

Hoe behandel je een vis en hoe zorg je ervoor dat je je visplek weer netjes achterlaat? Allemaal vragen waarop groep 6 vandaag antwoord krijgt. De klas oefent met nepvissen op het onthaken en leert alles over het vissen. Daarna is het tijd om de theorie om te zetten in de praktijk.

Nick wordt 'topscorer 'van de groep, maar de grootste wordt door iemand anders gevangen. Trots poseert hij met een grote zeelt, voordat hij hem weer terugzet in de sloot. Nick gaat ondertussen gewoon verder met het vangen van vissen. Hij kijkt tevreden terug op de speciale les en weet nu hoe je het haakje uit de bek van een vis moet halen. "Dat vind ik wel goed, want het is zielig als ze doodgaan."