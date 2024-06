Hilversumse wijkagent Rolf ziet steeds meer slachtoffers van bankhelpdeskfraude

Dat deze wijken populair zijn voor dit soort frauduleuze praktijken valt te verklaren. Hier wonen relatief veel ouderen, ofwel de doelgroep waar de criminelen zich op focussen. Rolf probeert met man en macht ouderen hiervoor te behoeden, maar dat lukt maar tot op zekere hoogte. "In verzorgingstehuizen en ouderenflats kan ik gemakkelijk flyeren en met ze in contact komen. Maar velen zijn ook verspreid over de wijk, en die kan je moeilijk bereiken", legt hij uit.

Langs bij wijkcentrum

Daarom probeert Rolf op zo veel mogelijk plekken zijn woord te verspreiden. Vandaag schuift hij dan ook aan bij de vrijdagmiddagborrel in het Hilversumse wijkcentrum De Zoutkeet. Hij deelt flyers uit en legt uit hoe de criminelen toeslaan.

Een mevrouw knikt en zegt: "Ja, daar ben ik ook een keer ingetrapt. Ze belden me op en zeiden dat er iets mis was. Aan de telefoon legden ze me uit hoe ik mijn daglimiet moest verhogen. Daarna haalden ze mijn pinpas bij de deur op", vertelt ze. "'s Avonds bedacht ik me pas dat ik iets heel doms had gedaan. Maar toen hadden ze al 4200 euro van mijn rekening gehaald."

Rolf drukt haar op het hart dat het helemaal niet gek is dat ze hierin is getrapt. "Deze mensen zijn echt professionals. Ze komen soms zelf uit de bankwereld. Ze weten dus precies hoe ze te werk moeten gaan en wie ze daarvoor moeten pakken", legt hij uit.

De vrouw heeft na snel contact met haar bank en de politie het geld teruggekregen.

Wat te doen als slachtoffer?

Rolf raadt slachtoffers dan ook aan om zo snel mogelijk de politie te bellen. "Het is zeker niet zinloos. Vaak wordt het geld overgeboekt op een bepaald rekeningnummer, wat terug te traceren is", legt hij uit. Zo hebben ze dit jaar nog een geldezel (iemand die zijn bankrekening laat gebruiken door criminelen. red) opgepakt. Het slachtoffer kon hierdoor haar geld terugkrijgen.

Vaak schamen mensen zich als ze dit is overkomen, maar Rolf benadrukt dat dit echt niet nodig is. "Zelfs ik als agent ben een keer in een soortgelijke truc getrapt. Dus het kan echt iedereen overkomen", vertelt hij.