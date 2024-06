AZ heeft met Seiya Maikuma de 'Nieuwe Sugawara' in huis

Volgens directeur voetbalzaken Max Huiberts sorteert AZ met de nieuwe aanwinst voor op het te verwachte vertrek van Sugawara die sinds 2019 voor AZ speelt. "Het was goed om daar alvast op in te spelen", aldus Huiberts die de nodige overeenkomsten ziet tussen beide voetballers. "Maikuma is aanvallend ingesteld. Comfortabel aan de bal. Misschien zelfs in het verdedigende deel nog iets volwassener. Hij zal de concurrentie aan moeten gaan met Denso Kasius. Die hebben we vorig jaar ook naar AZ gehaald en die heeft ook veel kwaliteit, dus dat wordt een interessante strijd."

International

Sinds vorig jaar is Maikuma ook international. Na zijn debuut tegen Turkije op 12 september speelde hij nog zeven keer voor de nationale ploeg. De Japanner is de eerste versterking voor AZ dat maandag begint aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Het is niet zeker of Maikuma dan van de partij is, omdat hij in afwachting is van zijn werkvergunning.