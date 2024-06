Familie en vrienden in de bres voor gewezen zwembadhouder Shiva

Dan ontstaat er een conflict tussen de twee partijen. Het gaat onder andere over hoe de stand van de schuld is opgebouwd voor de aanleg van 't Gooische Bad en over de betaling van de huur. Bij de lening aan De Winter dienen de woningen van De Winter en zijn gezin en die van zijn ouders als onderpand.

Er volgt een rechtszaak waarna De Winter eind mei te horen krijgt dat hij de sleutels van zijn zwembad in moet leveren en zijn gehele inventaris moet laten staan. Het pand aan de Franciscusweg is gisteren uiteindelijk ontruimd. Maar daarmee laat De Winter het niet zitten. Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Oplossingen

Familie en vrienden zien de juridische situatie met lede ogen aan en het is Meinte die besluit de crowdfunding te starten. "We hopen uiteindelijk dat het vonnis wordt teruggedraaid en dat ze zo snel mogelijk in het zwembad terug kunnen keren. We hopen ook dat de partijen tot een akkoord kunnen komen, want die oplossingen liggen er. Dan kunnen de families ook door."