Geen wijn of bier, Menno is de eerste sake-sommelier van Nederland

"De fascinatie en interesse begonnen eigenlijk al in mijn jeugd", vertelt Menno Tol. Hij is geboren in Egmond aan Zee en judode daar van kleins af aan. Hoewel hij toen nog niet bezig was met wijn of alcohol, kwam daar toen hij ouder werd verandering in. "Vanaf mijn achttiende ging het mis", zegt Menno lachend.

"Egmond is heel dorps en de verschillende wijnen die je in de kroeg of in de stad kon bestellen stelde niet echt veel voor. Ik ben een verwende drinker", zegt Menno. Toen hij tijdens zijn opleiding op zoek was naar een stageplaats kwam hij uit bij het Okura Hotel in Amsterdam. "Daar kwam in voor het eerst in contact met de verschillende sake wijnen en zo groeide mijn liefde voor Japan alleen nog maar meer."

"Nadat ik een tijdje de opleiding tot 'gewoon' sommelier had afgerond, was ik eigenlijk op zoek naar wat nieuws. Ik vond dat het tijd was voor iets anders en zo ben ik de wereld van de sake ingerold. Ook omdat in Nederland sake nog niet echt bekend was." Daar moet volgens Menno verandering in komen.