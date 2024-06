Man op metrostation Bijlmer Arena met mes bedreigd, dader gaat er met jas vandoor

Het jonge slachtoffer loopt die dag de stationshal in en neemt de roltrap richting het perron. Tijdens het wachten benadert een man hem en vraagt of hij een joint wil kopen. Het slachtoffer antwoordt dat hij dit niet wil.

Niet veel later, na het bekijken van zijn jas, laat de verdachte enkele tellen een mes zien. Het slachtoffer moet zijn jas afgeven. De verdachte loopt vervolgens met de jas het perron af en het station uit.

De politie doet naar aanleiding van het voorval een oproep aan getuigen. "Herken je de man op deze beelden of heb je meer informatie? Neem dan contact op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000."