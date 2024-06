Tom fietst 400 kilometer op één dag om aandacht te vragen voor mentale gezondheid 

Eigenlijk zou zijn goede vriend Sjors Brand het hele stuk met hem meefietsen, maar afgelopen zaterdag ging het mis. Sjors brak zijn elleboog en kon hem daarom alleen steunen vanuit de volgauto. "Het was echt pech, heel jammer", zegt Tom. "Maar Sjors schakelt gelijk en heeft zo goed als hij kon geholpen als een soort van coach in de auto. Als hij langskomt, heeft hij de boxen aan, dan kom je er lekker in."

Gelukkig heeft Sjors zelf ook een leuke dag gehad. "Ik heb me er vrij snel bij neergelegd. Deze rol vanuit de volgauto was ook heel leuk. Ik ben supertrots op iedereen die mee heeft geholpen."

Volgend jaar weer

Dit is dus de tweede editie van de fietstocht. Inmiddels is het een echt evenement geworden en zijn meer mensen aangehaakt. Samen met zijn vrienden haalde Tom ruim 8.000 euro op voor Stichting MIND, dat zich inzet om psychische problemen te voorkomen en mensen ondersteunt die hiermee te maken hebben. "Volgend jaar gaan we sowieso weer. We zien wel hoe het groeit, want het is echt een eigen leven gaan leiden."