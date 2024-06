Goedkoop is duurkoop: het Noordhollandsch kanaal blijkt niet lang efficiënt

Rederij Brantjes

Volgens stadsgids Ed Bierhuizen, was het bestuur van Purmerend sceptisch over de plannen van Willem I. Maar net als de bestuurders van andere plaatsen langs de route knikten ze beleefd, omdat ze dachten dat het kanaal er toch nooit zou komen. Dat ze ernaast zaten, was maar goed ook, want het heeft Purmerend geen windeieren gelegd. "We hebben 150 jaar vooruitgang gehad, door het kanaal."

Degene die er het meest van profiteerde, was Nicolaas Brantjes. Hij had een fabriek in 'oventegels' en had daarvoor veel hout nodig. Via het kanaal kon hij dat snel laten aanvoeren. Hij richtte er een rederij voor op en groeide uit tot de grootste industrieel van Purmerend. Hij keek uit over zijn imperium, vanuit Villa Houtheuvel, het grote huis dat hij voor zichzelf liet bouwen.

Geschiedenis in beeld

In het stadsbeeld van Purmerend is de rijkdom die het kanaal bracht nog terug te vinden. Wie een beeld wil krijgen hoe de stad eruitzag toen de handel op haar hoogtepunt was en hoe het vervoer over het Noordhollandsch Kanaal daaraan bijdroeg, kan dat zien in de tentoonstelling 'Onderweg in Waterland', die tot en met september te zien is bij het Waterlands Archief.

