Niet in het Spaarne, maar waar mogen Haarlemmers wel zwemmen in de open lucht?

Alleen aan de rand van de stad kan gezwommen worden: in de Veerplas (Haarlem-Oost) en in de Molenplas (Haarlem-Zuid). In beide plassen is een gedeelte afgeschermd met boeien en speciaal gereserveerd voor zwemmers. Raadslid Danny van Leeuwen van Actiepartij Haarlem zou graag ook een gedeelte van het Spaarne op die manier afschermen. "Kies voor een stuk van het Spaarne waar het breed is", riep hij het college op. "Dan heb je geen last van de schepen."

Eerste zwembad van Haarlem

Dat idee is niet nieuw. Sterker nog, de eerste groepen Haarlemmers die recreatief gingen zwemmen, deden dat in het Spaarne. In 1874 gaf de gemeente toestemming voor het creëren van 'een zwem- en badinrichting aan het Zuider Buiten Spaarne'. Dit gebeurde ter hoogte van de Bakkerstraat, niet toevallig één van de breedste gedeeltes van het Spaarne. Als bescherming tegen de langsvarende schepen werden 'zware palen en drijfboomen' ingezet.

Tekst loopt door onder de foto.