Op de stoel van de bondscoach: Martine Meurs-Van Pelt

"Er lijkt een klik te ontstaan bij Oranje", is het gevoel van Meurs-Van Pelt. Iets dat volgens haar van groot belang is om tot goede prestaties te komen. "Met tien Kylian Mbappe's red je het niet, het is veel belangrijker dat er saamhorigheid in een selectie ontstaat. Dat merkte ik ook in mijn tijd als speelster."

Systeem

"De ideale opstelling voor deze rubriek heb ik samen met mijn zeventienjarige zoon gemaakt. Hij heeft alles tot nu toe nog gezien. We kiezen voor een 4-3-3 formatie en zien het liefst Memphis Depay hangend op de rechterkant. Dan heeft hij vrijheid om in de bal te komen en is er ruimte voor Denzel Dumfries om eroverheen te komen."

Zie hieronder de basiself van Martine Meurs-Van Pelt.