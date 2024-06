Voormalig Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam rijdt laatste rondjes als prof

"Aan al het goeds, komt een einde", schrijft de 35-jarige Sinkeldam. "Aan het einde van het seizoen zal ik mijn carrière als professioneel wielrenner beëindigen. Na 13 mooie jaren is het tijd voor iets anders. Meer tijd met familie en een andere leefstijl."

Sinkeldam kroonde zich in 2017 in 's Heerenberg tot Nederlands kampioen wielrennen. Daarnaast wist hij zeven zeges te boeken als prof, maar een etappe in een grote ronde bleef uit. Hij fungeerde vooral als lead-out in de sprinttrein van Arnaud Démare en Jasper Philipsen.