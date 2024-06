Shaquille gaat al 2 jaar niet naar school: "Angst voor alles wat met school te maken had"

Waar in schooljaar 2021-2022 nog 182 thuiszitters in het voortgezet onderwijs werden gemeld bij het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen, zijn dat er een jaar later 213. In het gehele Amsterdamse onderwijs - zowel basisscholen als middelbare scholen - is de stijging zelfs bijna 50 procent. "Het aantal groeit, maar daarmee is het niet gezegd. Er is een grote groep niet in beeld", zegt voorzitter Egbert de Vries. Ongeveer de helft van dat aantal kwam pas in datzelfde schooljaar in beeld.

Shaquille Mesters was 17 toen hij voor het laatst naar school ging. Wegens zijn autisme ging hij naar speciaal onderwijs toen hij jong was, daar bleef hij ook op de middelbare school. In zijn vwo-examenjaar werd het hem te veel. Al langer liep hij rond met angst voor school, wat ervoor zorgde dat hij steeds minder naar school wilde en kon gaan. Totdat hij besloot helemaal niet meer te komen omdat het niet meer ging.

Luiheid?

"Ik was echt bang. Mensen denken soms dat ik lui ben en gewoon niet naar school wil, maar dat is het niet. Ik wil wel naar school, ik wil mijn diploma, het lukte alleen niet. Alleen het schoolgebouw gaf me al rillingen, de angst zat in alles wat met school te maken had."