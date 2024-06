Compensatie huurders met te dure stadswarmte dichterbij, gemeente reserveert 4 miljoen euro

Voorstel

Wethouder Dirk de Jager (Duurzaamheid) komt vandaag met een voorstel om de tweeduizend huishoudens tot en met 2032 te compenseren voor de stijgende kosten. "Afspraak is afspraak. Dit is goed nieuws voor vele bewoners die afgelopen maanden in onzekerheid hebben gezeten over stijgende kosten", stelt hij. "Daarom reserveren we nu 4 miljoen zodat ruim 2000 huishoudens tot en met 2032 zekerheid hebben over de vaste kosten van hun warmtenet aansluiting."

De gemeente laat weten dat het enkele weken kan duren, voordat bewoners hier iets over te horen krijgen door middel van een persoonlijk bericht van hun woningcorporatie en de gemeente. Dit omdat de regeling nog verder moet worden uitgewerkt. Het gaat om bewoners met contracten bij leveranciers Westpoort Warmte en Vattenfall.

Beloftes

"Zowel de gemeente las de corporaties zijn van mening dat bewoners van een sociale huurwoning niet de dupe mogen worden van deze verhogingen en dat beloftes moeten worden nagekomen dat een aansluiting op het warmtenet niet duurder mag zijn dan een gasaansluiting", stelt De Jager.

Wel blijft het onduidelijk hoe de invulling van deze beloftes eruit gaat zien. Zo kunnen de afspraken over warmtetarieven die woningcorporaties met huurders met Westpoort Warmte hebben gemaakt per complex verschillen. De vergoeding zelf en de manier van uitbetaling hangt af van de afspraken per complex.

Aansluiting op warmtenet

Meerdere wooncomplexen van corporaties sloten zich de afgelopen jaren op het warmtenet aan. En er zijn ook steeds meer wooncomplexen waar bewoners al hebben ingestemd met de plannen voor een aansluiting in de toekomst. In enkele gevallen ging dit extra snel, omdat de gemeente en wooncorporaties zich inzetten om de stad aardgasvrij te maken.

"Voor de bewoners die door deze inspanningen en de toezegging dat de energierekening niet zou stijgen zijn overgestapt op het warmtenet, zullen de gemeente en corporaties een vergoedingsregeling opstellen die de verhoging van het vastrecht vergoedt, in ieder geval tot en met 2032", aldus de gemeente.

Afgelopen maart kwam nog naar buiten dat het de gemeente, woningcorporaties en energieleverancier Vattenfall niet lukte om afspraken te maken over de tarieven van het warmtenet.

Het voorstel van de compensatieregeling voor huishoudens met hoge tarieven voor het warmtenet zal 17 juli in de gemeenteraad worden besproken.