Hilversumse buurt voert actie voor veiligere oversteek: "Het is net het circuit van Max Verstappen"

Veilig oversteken niet vanzelfsprekend

"Als voetganger is het niet vanzelfsprekend dat je er veilig kunt oversteken, al staat het licht op groen. In de loop van de tijd merkte ik dat het er niet zo veilig is als het lijkt. Als je op het knopje drukt moeten de auto’s best onverwacht stoppen, waardoor ze daar vaak door rood rijden. Ze zien je namelijk ook niet staan als je het knopje indrukt, omdat de paal achter de boom verscholen zit", legt Reina uit.

Reina is niet de enige die zich zorgen maakt over het kruispunt. Een buurman kijkt uit op het stoplicht, ziet regelmatig ongelukken gebeuren en moet soms mensen helpen. "Het is een hele fijne buurt om te wonen, maar er zijn een paar randverschijnselen die afbreuk doen aan ons woongenot. Dit is een probleem dat aangekaart moet worden. Dat stoplicht staat hier verkeerd zo achter de boom, maar het moet natuurlijk voor de boom staan om goed zichtbaar te zijn."

"Het is net circuit Zandvoort met Max Verstappen" voegt een andere buurtbewoner toe. "We zouden misschien een flitspaal neer moeten zetten of iets moeten creëren zodat het duidelijk is dat de snelheid echt verminderd moet worden."

Ook zorgen van school

Ook de Wilhelminaschool, die dicht aan deze oversteek ligt, wil ook graag verandering brengen op deze plek. “Uiteindelijk moet het doel natuurlijk zijn om kinderen veilig naar school of naar huis te kunnen krijgen. Het lijkt ons eventueel een goed idee om samen te werken met de gemeente, de Hilversumse Schoolvereniging en de buurtbewoners om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren, waarvan we ze misschien al hadden zien aankomen,” vertelt Marijn Gildemacher, directrice van de Wilhelminaschool.

“Ik hoop dat de petitie een aanleiding geeft om met de gemeente of de mensen die erover gaan om de tafel te zitten en te bespreken wat er gedaan kan worden om het een veilige plek te maken”, legt ze uit.