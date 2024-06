Kampeerders kunnen geluk niet op met zomerse vooruitzichten: "Maar het blijft Nederland"

'Het blijft Nederland'

Onder de kampeerders is de stemming uitstekend, nu het lekkere weer in het vizier is. "Hè, eindelijk begint het!", aldus campinggast Karin Stoffelsen.

"Wij gaan straks lekker naar het strand", aldus de 81-jarige campinggast Stoffelsen. "Daar een lekker plekje maken en zwemmen."

De uit Almere afkomstige Frank Bijlaard verwacht dat we met een goede zomer gecompenseerd zullen worden voor die horror-lente. "Ja, dat denk ik wel", aldus Frank. "Maar ik ben geen weerman. Het blijft Nederland, hè."