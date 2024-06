Hapjesfestival in Kudelstaart brengt culturen samen: "Ik voel me welkom"

De Letse deelnemer Marija weet daar alles van. Zonder Nederlands of Engels te spreken verhuisde ze veertien jaar geleden naar Aalsmeer. Haar Poolse man woonde en werkte al in Nederland. "Het was lastig dat ik de taal niet sprak, maar ik heb me altijd welkom gevoeld. In Aalsmeer en Kudelstaart had ik superburen en supermensen om me heen."

Makkelijker om contact te leggen

Marija en haar gezin zouden na twee a drie jaar terugkeren, maar besloten toen toch te blijven. Direct schreef Marija zich in voor een cursus Nederland. "Door de taal te leren, werd het zoveel makkelijker om contact te leggen", vertelt ze in vloeiend Nederlands. Ze is niet van plan om dit kikkerlandje nog te verlaten. "Dit is ons thuis geworden."

De Indiase Swetha is vijf jaar geleden naar Nederland gekomen voor werk en woont sinds twee jaar in Kudelstaart. Ook zij is niet van plan om te vertrekken. "We voelen ons warm en welkom in Kudelstaart", vertelt ze in het Engels. "Het is een fijne rustige buurt met veel mensen uit verschillende culturen."