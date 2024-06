Hoe hakken we Frankrijk vanavond in de pan?

Portable gebraden haan

Een haan uit de oven moet, net als een goed stuk rundvlees, even rusten voordat je hem gaat eten. In dit recept maak je van die ‘rustperiode’ het moment om hem mee te nemen naar een toffe picknick! In een warme gietijzeren pan, ingepakt met theedoeken of gewoon het picknickkleed blijft de haan makkelijk een uur warm, tijd genoeg om je perfecte spot op te zoeken toch?



Ingrediënten:

1 haan van ongeveer 1,4 kg

2 uien

1 citroen

20 gram verse tijmtakjes

20 gram verse rozemarijntakjes 1 eetlepel paprikapoeder Olijfolie

Peper en zout

Verwarm de oven voor op 180 graden, onder en bovenwarmte.



Doe een beetje olijfolie in een braadslee waar de haan in past en nog een beetje ruimte omheen zit. Leg de haan erin. Snij de citroen doormidden en snij er een plakje van. Snij de plakjes doormidden zodat je twee halve maantjes citroen hebt. Maak nu een kleine inkeping tussen de poot en de borst van de haan aan beide kanten en wurm daar aan iedere kant een half maantje citroen in.



Kruid de haan van binnen met peper en zout en doe daarna een halve citroen erbij. Steek de takken rozemarijn en tijm nu bij de citroen zodat ze nog wat uit de haan steken. Snij de uien in kwarten en leg naast de haan. Sprenkel wat olijfolie over de haan en uien en kruid de haan met het paprikapoeder en peper en zout. Smeer met de hand de kruiden even goed in de haan. Zet nu in de oven voor ongeveer 1 uur en 30 minuten.



Zet de laatste 5 minuten een grote gietijzeren pan met deksel (hittebestendig handvat!) erbij. Haal de haan en de pan uit de oven. Doe de haan met jus in de grote pan en doe de deksel erop. Wikkel de pan in oude theedoeken of het picknickkleed en zet het geheel in een krat. Neem mee naar je picknick en geniet!