Bewoonster De Westeinder sleept nieuwe campingbaas voor rechter: hoe zit het ook alweer?

Februari 2024

Nieuwe eigenaar Kleen Estate laat recreanten én bewoners van Camping Westeinder in een brief weten dat ze uiterlijk eind september hun biezen moeten pakken. Sterker nog: ook wie (recent) zelf op een staplaats een chalet heeft gebouwd, moet die afbreken en de staplaats na de zomer leeg opleveren.

En inderdaad: Kleen Estate laat in dezelfde brief weten dat De Westeinder in maximaal twee jaar wordt omgetoverd in een modern en duurzaam vakantiepark dat 'aan de hoogste standaarden voldoet'. In 2026 zijn de huurders weer welkom op het park, aldus de ontwikkelaar: "Wij kijken ernaar uit om u opnieuw te verwelkomen op ons vernieuwde recreatiepark."