Koeman-Koeman in EK-serie Koeman & Koeman: "Mooie wezens moet je kruisen"

Het is de ultieme aflevering van de NH-serie Koeman & Koeman, zou je kunnen zeggen. Met een hoofdrol voor Piet Koeman én Tine Koeman-Koeman uit Berkhout. Koeman & Koeman & Koeman-Koeman dus. Hoe dat zit? Tine heet van haar meisjesnaam Koeman en vond in Piet een geliefde met dezelfde achternaam. "Dus vandaar: Koeman-Koeman. Familie van elkaar zijn we trouwens niet."

De goedlachse Piet heeft zo zijn eigen theorie: "Tine was vroeger een echte blikvanger. Ik ben agrarisch geschoold. Daar leerde je dat je mooie jonkies krijgt als je mooie wezens kruist. En dat is gelukt, toch Tine?"

Zomerse regendruppels

We zochten het echtpaar op in Genemuiden, waar ze tijdens hun vaarvakantie zijn neergestreken. "We zijn lekker onderweg en we hebben de tijd. Ik denk dat we over een maand weer een keer naar huis gaan", klinkt het opgewekt aan boord. Zomerse regendruppels verzwakken de sfeer geenszins.

Tekst gaat verder onder de foto.