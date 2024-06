Familie Hoogland bezocht met drie kinderen al veertig landen; nu beginnen ze aan tweede wereldreis

Met geld smijten

Of ze Nederland voorgoed zouden omruilen voor het leven in het buitenland, daar durft Sanne geen antwoord op te geven. "Ik denk er wel over, maar als ik denk aan de langetermijn voor de kinderen, bijvoorbeeld als ze willen studeren, dan is Nederland goed geregeld"

We weten niet wat voor zorg de jongste later nodig heeft? Het is fijn dat alle faciliteiten daarvoor in Nederland beschikbaar zijn. Ik heb in heel Azië nog nooit iemand met een beperking gezien, en dat vind ik een heftige gedachte."

Er echt over nadenken doen ze daarom niet. "Dan krijg ik het gevoel dat ik een beslissing moet nemen, dat wil ik nog niet. Ik wil gewoon per fase kijken wat goed voelt. Onze volgende reis is nu gepland voor een jaar, anderhalf jaar of misschien zelfs twee. Dat hangt ervan af hoe snel we met geld smijten," zegt ze lachend.